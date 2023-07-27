ABU Birleşik Arap Emirlikleri, Safer Tankerindeki Petrolün Tahliyesini Memnuniyetle Karşılıyor

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında demirli olan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesine başlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Tahliye işleminin çevreyi korumak için olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 8 yıldır Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesine başlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler'in (BM) tanker sorununu çözme planı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Safer tankerindeki petrolün tahliye çalışmalarının memnuniyetle karşılandığına dikkat çekilen açıklamada, petrolün tahliyesinin çevreyi korumak için olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Tahliye işleminin, uzun yıllardır tehdit oluşturan meseleyi, uluslararası seyrüsefer ve küresel ticaretin önünde bir engel olmaktan çıkaracağı belirtildi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Safer petrol tankerindeki ham petrol sevkiyatının başladığını duyurmuştu.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.