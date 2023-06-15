ABD Yüksek Mahkemesi, yerli çocukların evlat edinilmesine öncelik veren yasaya yapılan itirazı reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan yerlisi çocukların yerli aileler tarafından evlat edinilmesine öncelik veren yasaya yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, evlat edinilecek yerli çocukların öncelikli olarak sırasıyla yakın akrabalarına, mensubu olduğu kabile üyelerine ve başka kabileye mensup ailelere verilmesini şart koşan Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası'na yapılan itirazı reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan yerlisi çocukların yerli aileler tarafından evlat edinilmesine öncelik veren yasaya yapılan itirazı reddetti.

Mahkemede, yerli "Navaho Ulusu" ile yasal mücadele sonrasında 7 yaşındaki yerli erkek çocuğunu evlat edinen ancak Navaholuların itirazı nedeniyle çocuğun 4 yaşındaki üvey kız kardeşini evlat edinemeyen "beyaz" Brackeen ailesinin 1978 tarihli "Yerli Çocuk Refahı Yasası"na itirazı değerlendirildi.

Mahkeme, evlat edinilecek yerli çocukların öncelikli olarak sırasıyla yakın akrabalarına, mensubu olduğu kabile üyelerine ve başka kabileye mensup ailelere verilmesini şart koşan Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası'na yapılan itirazı reddetti.

Brackeen ailesi, kız çocuğunu evlat edinmelerine engel olan yasayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı.

Biden'dan karara destek

ABD Başkanı Joe Biden, mahkeme kararına ilişkin açıklamasında, davanın bu ehemmiyetli yasayı sarsma amacı güttüğünü ifade etti.

Mahkeme kararını desteklediğini belirten Biden, bir mihenk taşı olarak nitelediği yasanın, Amerikan yerlisi çocukları koruduğunu ve kabilelerin egemenliğine saygı gösterdiğini dile getirdi.

Yasanın yerli ailelerin bir arada kalmasını sağladığını kaydeden Biden, "Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası bizim için en değerli şey olan çocuklarımızı koruyor." ifadesini kullandı.

Yasa çıkmadan önce çocukların ailelerinden koparılmasını "tarif edilemez acımasızlık" olarak nitelendiren Biden, "Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve ben, yerli çocukları korumak, kabile egemenliğini onurlandırmak ve Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası'nın temel ilkelerini korumak için kabilelerin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası

ABD Kongresi, Amerikan yerlisi ve Alaska yerlisi çocukların kabilelerinden koparılmasına önlem olarak 1978'de Amerikan Yerlisi Çocuk Refahı Yasası'nı çıkarmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, yasayı itirazlar üzerine 1989 ve 2013'te de konuyu değerlendirmişti.

Yasadan önce, yerli çocukların yüzde 25 ila 35'i ailelerinden alınıp "beyaz" ailelere veya yatılı okullara yerleştiriliyordu.

ABD'nin farklı eyaletlerinde, bazı "beyaz" vatandaşlar yasaya ırk temelli olduğu ve anayasaya karşı olduğu iddiasıyla yasaya karşı çıkarken yerli kabile liderleri ailelerini, geleneklerini ve kültürlerini koruduğu gerekçesiyle sahip çıkıyor.