ABD Yüksek Mahkemesi, Trump Yönetimi'nin Dış Yardımı Askıya Alma Yetkisini Onayladı

Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine karar verdi.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Kongre'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü. Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği bildirildi. Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren 'yeterli kanıt sunduğu' kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
