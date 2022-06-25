ABD Yüksek Mahkemesi'nden iki günde iki büyük karar: Kürtaj ve Silah

ABD Yüksek Mahkemesi, iki günde iki emsal niteliğinde karar alarak ABD'nin onlarca yıl ilerleme kaydedilen konulardaki iki önemli 'yasal kararı' tersine çevirdi. Yüksek Mahkeme, önce Perşembe günü New York eyaletinin 1911'de yürürlüğe giren gizli silah taşıma ile edinmeye kısıtlama getiren yasayı, anayasaya aykırı buldu. Ardından dün, 1973'de kürtajın anayasal hak olduğuna hükmeden mahkeme kararını tersine çevirerek kürtajın anayasal hak 'olmadığına' hükmetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davalar çerçevesinde devletin ulusa, eyaletin eyalete ve hükümetin yurttaşa karşı yetkilerinin sınırlarını belirleyen Yüksek Mahkeme, ABD'de en üst düzey temyiz mahkemesidir ve emsal kararlarıyla ABD Anayasası'nı yorumlar.

"Anayasa kürtaj hakkı vermemektedir; Roe ve Casey (bir diğer emsal dava kararı) reddedildi, ve kürtajı düzenleme yetkisi halka ve seçilmiş temsilcilerine geri verildi."

Demirören Haber Ajansı / Dünya