ABD Yüksek Mahkemesi, Navajo Milleti'nin Colorado Nehri'ne erişim talebini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Navajo Milleti'nin Colorado Nehri'ne erişememekle ilgili hükümeti sorumlu tuttuğu davayı reddetti. Mahkeme, Navajo Milleti'nin iddiasını haksız buldu. Navajo kabilesi, federal hükümeti verdiği sözleri tutmamakla, doğrudan topraklarının sınırından geçen Colorado Nehri çevre eyaletlerin su ihtiyacını karşılarken kabile üyelerinin bundan yararlanmasına imkan sağlamamakla suçluyor.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, ülkenin en büyük yerli kabilelerinden Navajo Milleti'nin, bölgedeki önemli su kaynaklarından Colorado Nehri'ne erişememekle ilgili hükümeti sorumlu tuttuğu davayı reddetti.

Mahkemede yapılan oylamada yargıçlar, 4'e karşı 5 oyla Navajo Milleti'nin iddiasını haksız buldu.

Çoğunluğun kararı için açıklama yazan Yargıç Brett Kavanaugh, 1868'de Navajo Milleti ile yapılan anlaşmanın, ABD hükümetine "suya erişimlerini güvence altına almak için adımlar atma" sorumluluğu yüklemediğini savundu.

Karara karşı çıkan yargıçlardan Neil Gorsuch da yazılı gerekçesinde, Navajo Milleti'nin hükümetten sadece su haklarını belirlemesini istediğini, topraklarını ve buna ilişkin haklarını güvence altına almaya çalıştıklarını kaydetti.

Gorsuch, Navajo Milleti'nin su hakları konusunda devam eden davaya müdahil olabileceklerini belirtti.

ABD'deki en büyük yerli halk olan Navajo kabilesi, 1868'de yapılan anlaşma çerçevesinde federal hükümeti verdiği sözleri tutmamakla, doğrudan topraklarının sınırından geçen Colorado Nehri çevre eyaletlerin su ihtiyacını karşılarken kabile üyelerinin bundan yararlanmasına imkan sağlamamakla suçluyor.

Arizona, New Mexico ve Utah'ın bazı kısımları dahil büyük bir alanı kapsayan kabileye ait rezervde, boru hattı ve altyapı eksikliğinden kaynaklı su kıtlığı, Navajo'nun karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olmaya devam ediyor.

Navajo Milleti, kendilerine ait bölgenin kuzeybatı sınırı boyunca akan aşağı Colorado Nehri'nin suyu üzerindeki haklarını talep ediyor.