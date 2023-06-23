ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını destekledi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin 'göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran' yönergesine yönelik itirazları reddetti. Mahkeme, yönetimin göçmen politikasının doğru olduğunu ve eyaletlerin bu davayı açacak güce sahip olmadığını bildirdi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin "göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran" yönergesine yönelik itirazları reddetti.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Mahkeme, Biden yönetiminin "göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran" yönergesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

Mahkeme, yönetimin göçmen politikasının doğru olduğunu, eyaletlerin bu davayı açacak güce sahip olmadığını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, göçmen politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren herkesi gözaltına alıp sınır dışı ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de sadece terör veya şiddet içeren suçlara bulaşmış göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören bir yönetmelik çıkarmıştı.

Cumhuriyetçi Texas ve Louisiana eyaletleri, Biden yönetiminin politikalarının göçmenlik yasasıyla çeliştiğini, çok fazla göçmene maruz kaldıklarını ve bu nedenle zarara uğradıkları iddiasıyla yönergenin iptal edilmesi için dava açmıştı.