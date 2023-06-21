ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito, özel uçak seyahatiyle ilgili etik tartışmalarıyla gündemde

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito'nun, milyarder bir serbest yatırım fonu yöneticisinin özel uçağıyla 2008'de Alaska'ya yaptığı geziyi beyan etmediği iddia edildi. İnternet haber sitesi ProPublica, Yargıç Alito'nun lüks seyahatleri tartışmasından sonra diğer bir mahkeme üyesi hakkında benzeri bir iddiayı gündeme getirdi. Yargıç Alito, haber yayınlanmadan önce karşı cevap verdi.

NEW ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito'nun, milyarder bir serbest yatırım fonu yöneticisinin özel uçağıyla 2008'de Alaska'ya yaptığı geziyi beyan etmediği ileri sürüldü.

İnternet haber sitesi ProPublica, ülkede çok tartışılan Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın lüks seyahatleri tartışmasından sonra diğer bir mahkeme üyesi hakkında benzeri bir iddiayı gündeme getirdi.

Siteye göre, Yargıç Alito, aynı zamanda Cumhuriyetçi Partinin majör bağışçılarından milyarder Paul Singer'ın özel uçağıyla Alaska'ya 2008'de balık tutmaya gitti, iş adamının tesisinde kaldı ve bu lüks seyahatini yıllık finansal raporunda beyan etmedi.

ProPublica, "Yargıç Alito, eğer uçağı kendisi kiralamış olsaydı, maliyeti tek yön için 100 bin doları geçebilirdi." diye yazdı.

İddiaya göre, milyarder Singer, bu geziden sonra en az 10 defa Yüksek Mahkemeye kendisiyle ilgili bir davaya müdahale edilmesi için gitti ve Yargıç Alito, etik uygulamaya rağmen söz konusu süreçte davadan çekilmedi.

Mahkeme, 2014'te, Singer'ın yatırım fonu ile Arjantin arasında yıllardır süren söz konusu davada 7-1 çoğunlukla Singer'ın lehine karar verdi ve bunun sonucunda yatırım fonuna 2,4 milyar dolar para ödendi.

Alito, haber yayınlanmadan önce karşı cevap verdi

ProPublica'nın haberi dün gece internette yayınlamadan saatler önce, Yargıç Alito, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde, kendisine yöneltilen "etik uygunsuzluk" iddialarına cevap veren bir makale kaleme aldı.

Alito, milyarder Singer'i tanıdığını kabul ederken, 15 yıl önceki balık avında "birkaç defa kısa konuşma dışında" yakın ilişkisinin bulunmadığını, dolayısıyla hakkındaki iddiaların "geçerli olmadığını" savundu.

Seyahat için " Alaska'ya giden özel bir uçakta normalde boş kalacak olan bir yeri doldurmama izin verildi." ifadesini kullanan Alito, özel uçağın Singer'a ek maliyet getirmediğini, kendisinin ticari olarak uçması halinde ise güvenliği için polise önemli bir masraf ve rahatsızlık vereceğini savundu.

Alito, Singer ile hiçbir yerde iş faaliyetleri veya davalar üzerine konuşmadıklarını öne sürerek, Arjantin ile Singer'ın şirketi NML Capital arasındaki davada da Singer'ın isminin geçmediğini yazdı.

ProPublica, Singer'ın dahil olduğu söz konusu davayla ilgili ABD medyasında o dönemde geniş haberlerin yer aldığını not ederken, ayrıca Alaska seyahati dışında Alito ile Singer'ın birçok etkinlikte birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar yayımladı.

ABD yargısında etik tartışmalar

ProPublica'nın, 6 Nisan'da, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatillere çıktığını yazması, "adalet sisteminde etik sorunlar" tartışması başlatmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti.

Kongredeki Demokratlar, Thomas'a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.