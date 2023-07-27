ABD, Yeni Zelanda'yı AUKUS Anlaşması'na dahil etmeye açık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Anlaşması'na Yeni Zelanda'nın dahil olmasını istediklerini belirtti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ise ülkenin nükleersizlik politikasında değişiklik olmadığını ancak anlaşmanın ikinci ayağındaki fırsatları değerlendirebileceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS Anlaşması'na Yeni Zelanda'nın dahil olması için kapılarının açık olduğunu söyledi.

ABC News'ün haberine göre, Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Yeni Zelanda'da ülkenin Başbakanı Chris Hipkins ve Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ile parlamento binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından söz konusu üç isim, ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, buradaki konuşmasında, AUKUS anlaşmasına işaret ederek "AUKUS'u daha da geliştirirken, katılımlara kapımız açık. Anlaşmanın ikinci ayağı üzerinde çalışırken, kapımız Yeni Zelanda ve diğer ortakların dahil olması için açıktır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Mahuta, ülkesinin "nükleersizlik" duruşunda bir değişiklik olmadığını ancak anlaşmanın ikinci ayağındaki fırsatları değerlendirebileceklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın gezisinin bir sonraki durağı Avustralya olacak. Blinken'a burada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu kapsamda Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.