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BBC

ABD, Yemenli Husileri tekrar küresel terörist olarak kabul edecek

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Yemenli Husi isyancıları tekrar küresel terörist olarak kabul edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Husilerin ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak. ABD'li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkların dondurulması ve grup üyelerinin ABD'ye girişinin yasaklanması istenecek.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Yemenli Husi isyancıların tekrar “küresel terörist” olarak kabul edileceğini açıkladı. Grup, 2021 yılında bu listeden çıkarılmıştı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran destekli grubun Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak.

Böylece ABD’li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkları dondurmaları istenecek ve grup üyelerinin ABD’ye girişi yasaklanacak.

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarının Yemen’de açlığa yol açabileceği yönündeki uyarılarına rağmen, Trump yönetimi döneminde ABD'li yetkililer, Husileri "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" ve "yabancı terör örgütü" kategorisine almıştı.

2021 yılında, Biden’ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, Blinken bölgedeki insani durumu göz önünde tutarak Husilerin terör listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Bugünkü duyuru öncesinde basına konuşan üst düzey yetkililer tekrar "küresel terörist" ilan edilmelerini ancak "terör örgütü" listesine alınmamalarını, bu sayede Yemen’e insani yardımın devam edebileceğini savundular. Ancak Husilerin ticari gemilere saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu vurguladılar.

30 gün içinde yürürlüğe girecek yeni "küresel terörist" tanımı, ABD’deki insanların ve şirketlerin Husilere herhangi bir yardımını engelleyecek.

Ancak yetkililer, neredeyse on yıl süren iç savaşla harap olan Yemen'e insani yardım akışının devam etmesini sağlamak için yeni atamada istisnalar uygulanacağına dikkat çektiler.

Bir yetkili, “Yemen’deki ağır insani durumu görüyor ve bu yaptırımların Yemen halkına en az zararı verecek şekilde olması için adımlar atıyoruz” dedi.

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşılık Kızıldeniz’deki ticari gemilere Kasım ayından bu yana füze saldırıları düzenliyor.

ABD ve İngiltere, saldırıları durdurmaları yönünde Husilere yaptıkları uyarının ardından 11 Ocak’ta Husi hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattı. Bu harekat Avustralya, Bahreyn, Hollanda ve Kanada tarafından da destekleniyor.

ABD'li bir yetkili bu yaptırımların, “Husilerin şu an uyguladıkları terör saldırılarına son vermeleri için atılan daha geniş adımların bir parçası olduğunu” ve “bir izolasyon olmadığını” söyledi.

BBC

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