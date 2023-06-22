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ABD, Yemen Merkez Bankasının bağımsızlığını destekledi

ABD, Yemen Merkez Bankasının bağımsızlığını destekledi

Dünya Haberleri

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, Yemen Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ile görüşerek kurumun bağımsızlığına desteklerini sürdürdüklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ekonomik istikrarı hedefleyen Yemen Merkez Bankasının bağımsızlığını desteklediğini açıkladı.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Yemen Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ile bir araya geldi.

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Fagin, Mabeki ile görüşmesinde Yemen Merkez Bankasının ülkenin ekonomik istikrarı temelli performansına yönelik ihlallerin sonlandırılması gerektiğini ve kurumun bağımsızlığına desteği sürdürdüklerini belirtti.

Yaklaşık bir hafta önce, Güney Geçiş Konseyi lider kadrolarından geçici başkent Aden'in Valisi Ahmed Lemles, hükümetin Aden için bazı hizmetlerin sağlanması konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle kentin gelirlerini Merkez Bankasına iletilmesini engelleme kararı almıştı.

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Kaynak: AA / Aziz Ahmadi - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan Merkez Bankası Yemen Dünya Haberler

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