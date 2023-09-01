ABD, Yemen'deki mülteci kamplarına düzenlenen saldırıları kınadı

ABD, Yemen'in Marib kentindeki 4 mülteci kampına düzenlenen saldırıları kınadığını açıkladı. Saldırıların sivilleri tehdit ettiği belirtilirken, ABD'nin Yemen halkının güvenlik ve istikrarını sağlamak için hükümetle çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

ABD, Yemen'in orta kesiminde yer alan Marib kentindeki 4 mülteci kampına 30 Ağustos'ta düzenlenen saldırıları kınadı.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin söz konusu saldırıya ilişkin Büyükelçiliğe ait sosyal medya platformu X'den açıklamada bulundu.

"ABD'nin, 30 Ağustos'ta Marib'deki 4 mülteci kampına düzenlenen saldırıları kınadığını" belirten Fagin, bu saldırıların sivilleri tehdit ettiğini kaydetti.

Fagin, ülkesinin, Yemen halkının güvenlik ve istikrarını sağlamak için Yemen hükümetiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Büyükelçisi Fagin, açıklamasında, saldırıları gerçekleştirenlere dair bilgi paylaşmadı.

İnsan Hakları Bakanlığı Marib Ofisi, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin, Marib'in güneyinde 4 mülteci kampını bombaladığını, saldırıda bir kadının yaralandığını ve kamplarda geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Husilerden ise söz konusu suçlamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.