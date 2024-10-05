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ABD, Yemen'deki Husilere 15 Hedefe Saldırı Düzenledi

ABD, Yemen'deki Husilere 15 Hedefe Saldırı Düzenledi
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son 24 saat içinde Yemen'de Husilere ait 15 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının, uluslararası suları koruma amacıyla yapıldığı belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son 24 saate Yemen'de Husilere ait 15 hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 Husi hedefine saldırı düzenledi. Bu hedefler Husilerin saldırı amaçlı askeri kabiliyetlerini içeriyordu. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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