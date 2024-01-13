ABD, Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bugün sabaha karşı Yemen'deki Husi radar bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. CENTCOM, bu saldırının dün yapılan saldırı ile bağlantılı olduğunu ve belirli bir askeri hedefe yönelik olduğunu belirtti.

CENTCOM açıklamasında, "13 Ocak sabahı saat 3.45'te (Sana saatiyle), ABD güçleri Yemen'deki Husi radar bölgesine saldırı düzenledi. Bu saldırı USS Carney (DDG 64) tarafından Tomahawk Kara Saldırısı Füzeleri kullanılarak gerçekleştirildi ve Husilerin ticari gemiler de dahil olmak üzere deniz gemilerine saldırma kabiliyetini azaltmak için 12 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı belirli bir askeri hedefe yönelik bir takip eylemiydi.

İran destekli Husi militanları, 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere 28 kez saldırı ve taciz girişiminde bulundu. Bu yasa dışı olaylar arasında gemisavar balistik füzelerin, insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin kullanıldığı saldırılar yer alıyor. Bu saldırıların Kızıldeniz, Bab el Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde faaliyet gösteren 20'den fazla ülkenin savunma koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu ile hiçbir ilişkisi yoktur ve ondan ayrıdır" ifadeleri kullanıldı.