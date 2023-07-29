ABD'ye teşekkürlerini ileten Tayvan, askeri destek paketine dair açıklamalar yaptı

Tayvan, ABD'nin kendilerine sağladığı 345 milyon dolarlık askeri destek paketine teşekkür ederek, kendini savunma kabiliyetlerine destek olacağını belirtti. ABD ve Tayvan, Tayvan Boğazı'ndaki istikrar ve statükonun korunması için işbirliğini sürdürecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı başkanlık genelgesiyle duyurulan yardım paketinin içeriği henüz açıklanmadı.

Tayvan, kendilerine envanterinden 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacağını duyuran ABD'ye teşekkürlerini iletti.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin askeri yardım paketini duyurmasının ardından Tayvan Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından açıklamalar yapıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Sun Li-Fang, yazılı açıklamasında, ABD'ye teşekkür ederek, "Açıklanan yardım paketi, Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerine de destek olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD ve Tayvan'ın, Tayvan Boğazı'ndaki istikrar ve statükonun korunması için birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirten Sun, yardım paketinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin, duyurduğu yardım paketiyle Tayvan'ın güvenliği için verdiği sözü tuttuğu vurgulanarak, hükümetin teşekkürleri iletildi.

Biden yardımlar için genelge yayımlamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurmuştu.

Paketin içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) henüz açıklamada bulunmazken, Tayvan'a verilen bu desteğin Çin'in tepkisini çekeceği yorumları yapılmıştı.

ABD'li birçok milletvekili, Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.

Tayvan ve Çin

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine ülkedeki milliyetçi iktidarın kurucusu Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.

Pekin yönetimi, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ve adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına karşı çıkıyor. Tayvan yönetimi, birkaç ülke dışında uluslararası alanda tanınmıyor.