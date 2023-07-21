ABD'ye ait stratejik nükleer denizaltı Güney Kore'den ayrıldı

Güney Kore'nin Busan Limanı'na 3 gün önce demirleyen ABD'ye ait 'The USS Centucky' adlı stratejik nükleer denizaltı, bugün ülkeden ayrıldı. Kuzey Kore'nin devam eden nükleer silah ve füze programının gölgesinde 42 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gelen denizaltı, Seul ile Pyongyang arasında krize neden olmuştu.

Güney Kore'nin Busan Limanı'na 3 gün önce demirleyen ABD'ye ait "The USS Centucky" adlı stratejik nükleer denizaltı, bugün ülkeden ayrıldı.

ABD'ye ait "The USS Centucky" adlı stratejik nükleer denizaltının Kuzey Kore'nin devam eden nükleer silah ve füze programının gölgesinde 42 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye gelmesi, Seul ile Pyongyang arasında krize neden olmuştu. Güney Kore'nin Busan Limanı'na 3 gün önce demirleyen stratejik nükleer denizaltı bugün ülkeden ayrıldı. Güney Kore basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 18 bin 750 tonluk denizaltı bugün öğle saatlerinde limandan ayrıldı. Denizaltının yeni rotasının ise bilinmediği belirtildi.

Krize neden olmuştu

ABD'nin "The USS Centucky" adlı stratejik nükleer denizaltısının Busan Limanı'na demirlemesi Kuzey Kore'nin sert tepkisini çekmişti. Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye ait nükleer denizaltı ve diğer stratejik varlıkların Güney Kore'ye konuşlandırılmasının "Kuzey Kore yasalarında belirtilen nükleer silah kullanımı şartlarını karşılayabileceği" uyarısında bulunmuştu. Kang, "Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımına ilişkin doktrini, kendisine karşı bir nükleer saldırı başlatılması veya nükleer silah kullanımına yönelik bir karar verilmesi durumunda gerekli eylem prosedürlerinin yürütülmesine izin vermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Seul'den sert yanıt

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Seul-Washington ittifakına yönelik muhtemel bir nükleer saldırının "Kuzey Kore rejiminin sonu" olacağı belirtilmişti. Güney Kore-ABD ittifakının muhtemel bir nükleer saldırıya "anında, ezici ve kararlı" şekilde yanıt vereceği vurgulanmıştı. - SEUL