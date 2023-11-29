ABD'ye ait Osprey tipi uçak Japonya açıklarında düştü

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD ordusuna ait Osprey tipi askeri uçağın okyanusa düştüğünü duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün (29 Kasım) saat 14: 50 sularında ABD ordusuna ait bir Osprey'in Yakushima yakınlarında okyanusa düştüğüne dair bir ihbar aldık ve Japonya Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı uçaklar arama kurtarma operasyonuna başladı" denildi. ABD medyası, uçakta 6 kişinin bulunduğunu duyurdu.