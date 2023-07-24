ABD'ye ait nükleer denizaltı Güney Kore'ye demirledi

ABD'ye ait Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı The USS Annapolis, Güney Kore'nin Jeju adasındaki bir limana demirledi. Ziyaret, askeri malzeme ikmali amacıyla gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD'ye ait "The USS Annapolis" adlı nükleer denizaltının ikmal amacıyla Güney Kore'nin Jeju adasındaki bir limana demirlediği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı "The USS Annapolis"in bugün Güney Kore'nin Jeju adasındaki bir limana demirlediği bildirildi. Güney Kore Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, liman ziyaretinin "askeri malzeme ikmali" amacıyla gerçekleştirildiği duyurulurken "USS Annapolis'in ziyareti vesilesiyle Güney Kore ve ABD donanmaları, iki ülke ittifakının 70. yıl dönümü anısına birleşik savunma duruşunu güçlendirmeyi ve karşılıklı değişim faaliyetleri yürütmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Krize neden olmuştu

ABD'ye ait Ohio sınıfı stratejik nükleer denizaltı olan "USS Kentucky" geçen hafta Salı günü Güney Kore'nin Busan şehrine bir liman ziyareti gerçekleştirmiş, 42 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyan ziyaret Kuzey Kore'nin sert tepkisini çekmişti. Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ABD'ye ait nükleer denizaltı ve diğer stratejik varlıkların Güney Kore'ye konuşlandırılmasının "Kuzey Kore yasalarında belirtilen nükleer silah kullanımı koşullarını karşılayabileceği" uyarısında bulunmuş, Pyongyang ise tepki olarak bir dizi füze denemesi gerçekleştirmişti. Güney Kore yönetimi ise Pyongyang tarafından yapılacak muhtemel bir nükleer saldırının "Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı" yanıtını vermişti.

USS Kentucky denizaltısı geçtiğimiz Cuma günü Güney Kore'den ayrılmıştı.

Washington Deklarasyonu ile gündeme gelmişti

Geçtiğimiz Nisan ayında Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, savunma iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan Washington Deklarasyonu'nu imzalamıştı. Deklarasyon kapsamında, ABD donanmasının Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Kore Yarımadası'ndaki görünürlüğünü artıracağı ve Güney Kore'ye stratejik bir nükleer denizaltı göndereceği kamuoyuna yansımıştı. - SEUL