ABD'ye ait F-16 savaş jeti Güney Kore kıyılarında düştü

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş jeti, Güney Kore'nin kıyıları açıklarında dün, bir arızadan dolayı acil iniş yaptığı sırada düştü.

Bu kaza, bir yıl içinde Kuzey Kore'de ABD'nin düşen üçüncü uçağı oldu.

Olay, Kunsan Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 8:41 civarında Kore Yarımadası'nın batısındaki sularda gerçekleşti. Fırlatma koltuğu ile uçaktan atlayan pilot yaklaşık 50 dakika sonra sudan çıkarıldı. Bilinci açık olduğu belirtilen pilot, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kunsan Hava Üssü Komutanı Albay Matthew Gaetke, "Kore Cumhuriyeti kurtarma ekiplerine ve ekip arkadaşlarımıza pilotumuzu hızlı bir şekilde kurtardıkları için minnetarız.'' dedi.

. 2024 Dünya Hava Kuvvetleri'ne göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin filosunda 738 adet tek motorlu bu jetten bulunmaktadır ve F-16'lar, Hava Kuvvetleri savaş uçak envanterinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.