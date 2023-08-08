ABD yapımı Abrams tankları Ukrayna'ya sevk edilecek
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Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekili Kira Rudik, ABD yapımı Abrams tanklarının ilk sevkiyatının onaylandığını duyurdu. Tankların sonbahar başında Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor.
Ukrayna Parlamentosu'nda milletvekili Kira Rudik, ABD yapımı Abrams tanklarının ilk sevkiyatının onaylandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bugün açıklama yapan Rudik, "ABD Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya sevkiyatı onaylandı. Tüm paketin sonbahar başında Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor. Sonbahar normalden daha sıcak geçecek" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya