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ABD, Wagner'in Mali'deki askeri sorumlusuna yaptırım uyguladı

ABD, Wagner'in Mali'deki askeri sorumlusuna yaptırım uyguladı

Dünya Haberleri

ABD, Rus paralı asker grubu Wagner'in Mali'de askeri sorumlusu Ivan Alexander Maslov'a yaptırım uyguladığını duyurdu. Maslov'un Ukrayna'daki savaş için askeri teçhizat elde etmeye çalıştığı nedeniyle yaptırım uygulandı.

ABD, Rus paralı asker grubu Wagner'in Mali'de askeri sorumlusu Ivan Alexander Maslov'a yaptırım uyguladığını duyurdu.

Rus paralı asker grubu Wagner'a ABD'den yeni bir yaptırım daha geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus paralı asker grubu Wagner'in Mali ve diğer Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği gizli operasyonlarla Ukrayna'daki savaş için askeri teçhizat elde etmeye çalıştığı nedeniyle Mali'de Wagner askeri grubu sorumlusu Ivan Alexander Maslov'a yaptırım uyguladıklarını duyurdu. Açıklamada ABD'nin Maslov'a Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere Mali üzerinden askeri teçhizat sağlamak için sahte evrak kullanma ihtimaline karşı yaptırım uygulandığı belirtildi.

Wagner'in insan hakkı ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada ayrıca "Wagner grubunun Afrika kıtasındaki varlığı, grubun kaynaklarının kendi egemenlik bölgelerine konuşlandırılmasına izin veren herhangi bir ülke için istikrarsızlaştırıcı bir güçtür" cümleleri kullanıldı. Wagner adına çalışan Maslov, Mali dahil çeşitli Afrika ülkelerinde operasyonları gerçekleştiren kilit bir isim olarak görülüyor. Geçtiğimiz aylarda ABD, Wagner'i ulusötesi bir suç örgütü olarak tanımlayarak, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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