ABD, Venezuela'yı Terör Örgütü Olarak İlan Etti

(ANKARA) - ABD, Venezuela merkezli "Cartel de los Soles" (Güneşler Karteli) yapılanmasını resmen Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanıdığını duyurdu. Yapılanmanın lideri olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ise örgüt lideri olarak listeye ekledi. Venezuela hükümeti ise ABD'nin "var olmayan" bir grubu listeye alma planını "gülünç" olarak nitelendirerek kararı reddetti.

ABD, Venezuelalı Cartel de los Soles grubunu resmen terör örgütü ilan etti. Bu kararla ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin de içinde yer aldığını iddia ettiği gruba yönelik terör bağlantılı yaptırımları daha da genişletmesi bekleniyor.

Trump yönetimi, Cartel de los Soles grubunun lideri olduğunu iddia ettiği Maduro'yu da terör örgütü lideri olarak resmen FTO listesine ekledi. ABD basınında bu hamle ile "ABD'nin Venezuela'ya saldırılarının yasal hale geleceği" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerleyen günlerde Maduro ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Yerel basına konuşan Venezuelalı hükümet üyeleri, "suça karıştıkları yönündeki iddiaları kabul etmediklerini" ifade etti. Karakas yönetimi, "ABD'yi Venezuela'nın başta geniş petrol rezervleri olmak üzere doğal kaynaklarını kontrol etme arzusuyla rejim değişikliği peşinde koşmakla" suçladı.

Petrol Bakanı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "Venezuela'nın petrol ve gaz rezervlerini istiyorlar. Hem de bedavaya, para ödemeden. Venezuela'nın altınını, elmasını, demirini, boksitini istiyorlar. Venezuela'nın doğal kaynaklarını istiyorlar" şeklinde konuştu.

Venezuela Dışişleri: "ABD'nin önceki saldırıları gibi bu girişimi de başarısız olacaktır"

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin önceki saldırıları gibi bu girişimi de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu hatalı ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD'nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından dahi desteklenmemektedir. ABD'nin bu politikaları, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla da gerçek anlamda mücadeleye katkı sağlamamaktadır."