Haberler

ABD, Venezuela'yı Terör Örgütü Olarak İlan Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Venezuela merkezli 'Cartel de los Soles' grubunu resmen Yabancı Terör Örgütü olarak tanıdığını açıkladı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da örgüt lideri olarak listeye ekledi. Venezuelalı yetkililer, bu kararı 'gülünç' olarak nitelendirip reddetti.

(ANKARA) - ABD, Venezuela merkezli "Cartel de los Soles" (Güneşler Karteli) yapılanmasını resmen Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanıdığını duyurdu. Yapılanmanın lideri olduğu iddia edilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ise örgüt lideri olarak listeye ekledi. Venezuela hükümeti ise ABD'nin "var olmayan" bir grubu listeye alma planını "gülünç" olarak nitelendirerek kararı reddetti.

ABD, Venezuelalı Cartel de los Soles grubunu resmen terör örgütü ilan etti. Bu kararla ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer üst düzey yetkililerin de içinde yer aldığını iddia ettiği gruba yönelik terör bağlantılı yaptırımları daha da genişletmesi bekleniyor.

Trump yönetimi, Cartel de los Soles grubunun lideri olduğunu iddia ettiği Maduro'yu da terör örgütü lideri olarak resmen FTO listesine ekledi. ABD basınında bu hamle ile "ABD'nin Venezuela'ya saldırılarının yasal hale geleceği" iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerleyen günlerde Maduro ile telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Yerel basına konuşan Venezuelalı hükümet üyeleri, "suça karıştıkları yönündeki iddiaları kabul etmediklerini" ifade etti. Karakas yönetimi, "ABD'yi Venezuela'nın başta geniş petrol rezervleri olmak üzere doğal kaynaklarını kontrol etme arzusuyla rejim değişikliği peşinde koşmakla" suçladı.

Petrol Bakanı Delcy Rodriguez devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "Venezuela'nın petrol ve gaz rezervlerini istiyorlar. Hem de bedavaya, para ödemeden. Venezuela'nın altınını, elmasını, demirini, boksitini istiyorlar. Venezuela'nın doğal kaynaklarını istiyorlar" şeklinde konuştu.

Venezuela Dışişleri: "ABD'nin önceki saldırıları gibi bu girişimi de başarısız olacaktır"

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin önceki saldırıları gibi bu girişimi de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu hatalı ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD'nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından dahi desteklenmemektedir. ABD'nin bu politikaları, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla da gerçek anlamda mücadeleye katkı sağlamamaktadır."

Kaynak: ANKA / Dünya
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.