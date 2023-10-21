ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımları askıya aldı

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarının bazıları geçici olarak askıya alındı. Latin Amerika için Bolivarcı İttifak Halkların Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) bu ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin tamamının geri alınmasını istedi.

KARAKAS, 20 Ekim (Xinhua) -- Latin Amerika için Bolivarcı İttifak Halkların Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) Cuma günü Venezuela'daki ulusal uzlaşma görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ile ABD'nin bu Güney Amerika ülkesine yönelik yaptırımlarının bazılarını geçici olarak askıya alınmasını memnuniyetle karşıladı.

Karakas merkezli Latin Amerika ve Karayipler entegrasyon bloku yaptığı açıklamada, "Tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin tamamı koşulsuz olarak derhal geri alınmalı" ifadesine yer verdi.

Blok, insan haklarına saygı ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı bağlamında "barışı amaçlayan her türlü girişimin" yanında yer almaya hazır olduğunu bildirdi.

Venezuela hükümeti ve muhalefetin bazı grupları, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde siyasi birlikteliği ve seçim güvencelerini teşvik etmek üzere 17 Ekim'de bir anlaşma imzaladı.

Bunun ardından ABD hükümeti, Venezuela'ya yönelik, aralarında petrol, doğalgaz ve altın madenciliği sektörlerindeki şirketleri etkileyen yaptırımların da bulunduğu bazı tek taraflı yaptırımları askıya alacağını resmen açıkladı.

ALBA-TCP'ye taraf ülkeler arasında Antigua ve Barbuda, Bolivya, Küba, Dominik, Grenada, Nikaragua, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Saint Kitts ve Nevis ile Venezuela bulunuyor.