ABD ve Meksika, Fentanil ve Silah Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Ortak Çaba Gösteriyor

ABD ve Meksika, yasa dışı fentanil maddesiyle mücadele, silah kaçakçılığını önleme ve göçü insani boyutta yönetebilme amaçlı sürdürdükleri ortak çabalara ilişkin açıklama yaptı. İki ülke liderleri, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele, fentanil üretimine karşı kimyasal arzını engelleme, tedavi hizmetlerini artırma ve halk sağlığı hizmetlerini teşvik etme konusunda ortak çabaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

NEW ABD ve Meksika, yasa dışı fentanil maddesiyle mücadele, silah kaçakçılığını önleme ve göçü insani boyutta yönetebilme amaçlı sürdürdükleri ortak çabalara ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, 24 Temmuz'da, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve üst düzey yetkililerin yasa dışı fentanil üretimine karşı küresel mücadele ve silah kaçakçılığını önlemek adına daha önceden başlatılmış "önemli işbirliğini ilerletmek, kaçakçılığı, göçü yönetmek ve ortak sınırı modernize etmek için" ABD heyetini ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, "Liderler, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele, yasa dışı fentanil üretmek için kullanılan kimyasalların arzını engelleme, zararı ve talebi azaltmanın yanında tedavi hizmetlerini artırmak için halk sağlığı hizmetlerini teşvik etme konusundaki ortak çabaları sürdürme taahhüdünü konuştu." ifadelerine yer verildi.

İki ülkenin temsilcilerinin görüşmesinde, ateşli silah kaçakçılığı ağlarını keşfederek imha etmenin "yasa dışı fentanil ile mücadeleye yönelik ortak çabalar açısından kritik öneme sahip olduğu", ABD-Meksika sınırının her iki tarafında "şiddete ve yıkıma yol açan ateşli silah kaçakçılığını ele alma konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü" vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Orta Amerika'da söz konusu amaçlar doğrultusunda yeni ortakların bulunması ve sınırdan düzensiz girişlerle mücadelenin sürdürülmesine yönelik çalışmaların genişletilmesi konularının masaya yatırıldığı kaydedildi.

ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanilden hayatını kaybediyor

Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 5 Nisan'da Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye getirilen fentanil sevkiyatlarını durdurmak için yardım istemişti.

ABD yönetimi, 30 Mayıs'ta uyuşturucu üretmek için kullanılan ekipmanların uluslararası yayılımına karışan Çin ve Meksika'daki 17 kişi ve kuruluşu ?yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sentetik ağrı kesici olarak kullanılan fentanilin morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve 2 miligram alındığı takdirde ölümcül olabileceği belirtiliyor.