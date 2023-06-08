ABD ve KİK, Sudan'daki çatışmaların sonlandırılması için diplomatik çabaları destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları, Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sonlandırılması için diplomatik çabaları desteklediklerini vurguladı. KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün başkent Riyad'da KİK Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları, Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sonlandırılması için diplomatik çabaları desteklediklerini vurguladı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün başkent Riyad'da KİK Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Suriye, Sudan, Irak, Yemen ve Ukrayna'daki durum gibi bir dizi bölgesel ve uluslararası konunun ele alındığı toplantıda, Sudan'da kısa süreli ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması ve insani yardımlara erişilmesi için Suudi Arabistan ve ABD öncülüğünde Cidde'de yürütülen diplomatik çabaların desteklendiği kaydedildi.

Sudan'daki çatışmalardan duydukları endişeyi dile getiren Blinken ve KİK Dışişleri Bakanları, bu ülkedeki çatışmaları sonlandıracak askeri bir çözüm bulunmadığı kanaatini paylaştılar.

KİK ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için ortak katkının görüşüldüğü toplantıda, diplomatik destek yoluyla bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için çalışılması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, bölgedeki su yolları aracılığıyla gemilerin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele için toplu çabaların önemine değinilerek, siber güvenlik, entegre hava ve füze savunması ile deniz güvenliği alanında bu yıl içinde bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Taraflar Filistin meselesiyle ilgili de 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözüme uygun olarak Orta Doğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşma taahhüdünü yineledi.