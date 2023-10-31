ABD ve Kanada, Myanmar'a uygulanan yaptırımları artırdı

ABD Hazine Bakanlığı ve Kanada hükümeti, Myanmar'a uygulanan yaptırımların kapsamının eş güdümlü olarak artırıldığını bildirdi. Yeni tüzel ve gerçek kişiler yaptırım listesine alındı. Myanmar ordusunun eylemlerini kısıtlamayı amaçlayan karar, üst düzey yöneticiler ve bakanları hedef alıyor. ABD, AB, İngiltere ve Kanada'nın yaptırım kararı eşgüdümlü olarak uygulanacak.

ABD Hazine Bakanlığı ve Kanada hükümeti, Myanmar'a uygulanan yaptırımların kapsamının eş güdümlü olarak artırıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine aldığı yeni tüzel ve gerçek kişiler aktarıldı.

Myanmar ordusunun eylemlerini kısıtlamayı amaçladığı belirtilen OFAC kararının, ülkedeki üst düzey yöneticiler ve bakanlardan oluşan 5 kişinin yaptırım listesine aldığını duyurduğu kaydedildi.

Myanmar'ın döviz gelirinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan ulusal petrol ve gaz firması "Myanma Oil and Gas Enterprise" ile askeri yönetime destek verdiği gerekçesiyle "Sky Royal Hero Company Limited", "Suntac Technologies Company Limited" ve "Suntac International Trading Company Limited" firmalarının da listede yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca Kanada hükümetinin internet sayfasından yapılan açıklamada, Myanmar yönetimiyle ilişkisi nedeniyle tüzel ve gerçek toplamda 61 kişiye yaptırım uygulandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamalarda, ABD, AB, İngiltere ve Kanada'nın yaptırım kararının eşgüdümlü uygulanacağı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.