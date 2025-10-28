ABD ve Japonya, Kritik Mineraller İçin İş Birliği Anlaşması İmzaladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin üretimi ve tedarikinde iş birliğini artıran anlaşmaya imza attı. Bu adım, Çin'in ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik ve teknolojik ittifakı güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD ve Japonya, kritik ve nadir toprak minerallerinin üretimi ve tedariki konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Bu adım, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine yanıt olarak nadir toprak elementleri ve çip üretim ekipmanlarının ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararının ardından geldi.

Anlaşma, Trump'ın Tokyo ziyareti sırasında Japonya'nın yeni Başbakanı Takaichi ile ilk kez görüşmesi sırasında sağlandı.

Beyaz Saray'a tarafından yapılan açıklamaya göre iki taraf, "ileri teknolojiler ve bunların ilgili sanayi tabanları da dahil olmak üzere yerli sanayileri desteklemek için gerekli olan ortak projeleri artırmayı ve kritik mineraller ve nadir topraklar için çeşitlendirilmiş, likit ve adil pazarların geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla ekonomik politika araçlarını ve koordineli yatırımları kullanmayı" kabul etti.

İki lider ayrıca, hükümetlerini "giderek büyüyen ABD-Japonya ittifakının yeni bir altın çağı için daha fazla adım atmaya" yönlendiren bir belgeyi imzaladı.

Trump, Japonya'yı "en güçlü düzeyde bir müttefik" olarak nitelendirirken, geçen hafta göreve başlayan Takaichi'yi "en büyük başbakanlardan biri" olarak nitelendirdi. Takaichi ise iki taraf arasındaki ilişkileri güçlendirme sözü vererek, bu ittifakı "dünyanın en büyük ittifakı" olarak tanımladı.

Trump, uzun süredir dünyanın çeşitli bölgelerinden nadir toprak minerallerine erişim sağlama konusunda ilgi gösterirken, hem kazançlı ekonomik fırsatlar hem de daha fazla jeopolitik etki elde etmeyi hedefliyor.

Bu yılın başlarında ABD, Ukrayna ile bir mineral anlaşması imzaladı. Amerikan diplomatları ve politikacılar bunu Kiev için bir tür güvenlik garantisi olarak nitelendirdi. Trump ayrıca bu ayın başlarında, Avustralya ile Çin'in nadir toprak ve kritik mineraller pazarındaki hakimiyetine karşı koymayı amaçlayan bir yatırım anlaşması imzaladı.