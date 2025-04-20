ABD ve İran Arasındaki Nükleer Görüşmeler İtalya'da Tamamlandı
ABD ile İran arasında gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turu Roma'da sona erdi. İran Dışişleri Bakanı, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve üçüncü turun Umman'da yapılacağını açıkladı.
ABD ile İran arasında İtalya'da yapılan nükleer görüşmelerin ikinci turu tamamlandı.
ABD ile İran arasında birincisi Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin ikinci turu İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. İlk olarak ABD heyetinin daha sonra İran heyetinin müzakere alanından ayrıldığı görüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, üçüncü tur görüşmelerin 26 Nisan'da Umman'da yapılacağını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya