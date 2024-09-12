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ABD ve İngiltere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Zelenski'nin uzun menzilli silah talepleri ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün akşam Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Zelenski, uzun menzilli silahlarla ilgili taleplerini de dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Zelenski cephe hattındaki durum ve Savunma Kuvvetlerinin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Ayrıca Ukrayna'nın ABD ve diğer ortakları tarafından sağlanan uzun menzilli silahların kullanım iznini mümkün olan en kısa sürede almasının önemli olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında taraflar ayrıca imzalanan ikili güvenlik anlaşmaları çerçevesinde savunma sanayinde işbirliği olanaklarını da ele aldılar. Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'da ortak üretime odaklanılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Rusya'ya balistik füze tedarikiyle bağlantılı olarak İran'a karşı önceki gün kabul edilen yaptırım paketi için Antony Blinken'e teşekkür etti" denildi.

ABD'Lİ SENATÖRLER ORTAK MEKTUP YAYIMLADI

ABD'de Demokrat Parti'den bir grup senatör, Ukrayna'nın uzun menzilli silahları Rusya topraklarında kullanması için çağrıda bulundu. Senatörlerin imzalarının bulunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilen ortak mektupta, "Ukrayna'nın savunmasına olan ortak bağlılığımız nedeniyle, Ukrayna'nın Rusya içindeki meşru hedefleri vurmak için ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanmasına yönelik yönetiminizin kısıtlamalarına derhal son vermenizi talep etmek üzere yazıyoruz. Bu kısıtlamalar kaldırılmadığı sürece Ukrayna, egemenliğini ve halkını savunma mücadelesinde zafere ulaşmak için mücadele etmeye devam edecektir" denildi.

Mektupta imzası bulunan Mississippi Senatörü Roger Wicker, söz konusu kısıtlamaları bir 'kelepçe' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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