ABD ve Hindistan, uluslararası meselelerde işbirliğini artırmayı hedefliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerini hafifletmek için daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca uluslararası sistemde çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reform gerekliliğini vurgulayan tarafların, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üyelik kategorilerinin genişletilmesi dahil, kapsamlı bir BM reform gündemine olan bağlılıkları kaydedildi. Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin de kınandığı açıklamada, taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

NEW ABD ve Hindistan, Hint-Pasifik'teki gelişmeler dahil uluslararası meselelerde işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD ziyareti kapsamında iki ülke ortak açıklama yayımladı.

Kurallara dayalı uluslararası düzene saygı gösterilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşın insani, gıda, yakıt, enerji ve ekonomik olumsuz etkilerine işaret edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin savaşın olumsuz etkilerini hafifletmek için daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Her iki ülke de Ukrayna halkına sürekli insani yardım sağlama sözü verdi. Liderler, uluslararası hukuka, BM sözleşmesinin ilkelerine ve toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çağrısında bulundular." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası kurumlarda reform vurgusu

Bunun yanı sıra uluslararası sistemde çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reform gerekliliğini vurgulayan tarafların, BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üyelik kategorilerinin genişletilmesi dahil, kapsamlı bir BM reform gündemine olan bağlılıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Küresel yönetişimin daha kapsayıcı ve temsili olması gerektiği görüşünü paylaşan Başkan Biden, ABD'nin Hindistan'ın reforme edilmiş bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) kalıcı üyeliğine verdiği desteği yineledi." değerlendirmesi paylaşıldı.

Biden'ın, Hindistan'ın 2028-2029 dönemi için BMGK'nin daimi olmayan üyesi olarak adaylığını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, Hindistan'ın BMGK'nin daha etkili, temsili ve güvenilir olması yönündeki çabalarını da memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hint-Pasifik'te ortaklık

Açıklamada, tarafların Quad ittifakı ve Hint-Pasifik'teki işbirlikleri kapsamında bu bölgede ortak hareket etmeye olan taahhütleri vurgulandı.

Özgür, açık, barışçıl ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e vurgu yapılan açıklamada, bu bölgede zorlayıcı eylemler ve artan gerilimlerle ilgili endişelere yer verildi. Açıklamada, Doğu ve Güney Çin denizi dahil bölgede seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünün sürdürülmesinin önemi anlatıldı.

Açıklamada, Myanmar'da kötüleşen durumla ilgili endişeler de dile getirildi ve keyfi gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması, yapıcı bir diyaloğun kurulması ve Myanmar'ın kapsayıcı federal demokratik sisteme geçmesi için çağrıda bulunuldu.

Kuzey Kore ve Pakistan

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin de kınandığı açıklamada, taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın küresel terör ve aşırıcılığa karşı da birlikte mücadele ettiği belirtilerek, bu kapsamda BM'nin terör listesindeki gruplar için ortak eylem çağrısında bulunuldu.

"Liderler, Pakistan'ı, kontrolü altındaki hiçbir bölgenin terör saldırıları başlatmak için kullanılmamasını sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdılar." ifadesine yer verilen açıklamada, insansız hava araçlarının terör amaçlı kullanımıyla mücadelede de birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Afganistan'daki durum

Liderlerin Afganistan'daki insani durumu da ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Liderler, Taliban'ı, Afgan topraklarının hiçbir ülkeyi tehdit etmek veya saldırmak, teröristleri barındırmak, eğitmek, terörist saldırıları planlamak veya finanse etmek için asla kullanılmamasını talep eden 2593 sayılı BMGK kararına uymaya çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Biden ve Modi'nin Hindistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD arasındaki uzun vadeli stratejik ortaklığı güçlendirme isteğine yer verilen açıklamada, siber güvenlik alanında bilgi paylaşımı ve ortak hareket etme arzusundan da bahsedildi.