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ABD ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Hindistan'ın G20 başkanlığı, altyapı yatırımları ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru gibi konular ele alındı. Ayrıca güvenlik, uzay ve temiz enerji işbirliğinin devamının önemi vurgulandı.