ABD ve Hindistan Dışişleri Bakanları Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede Hindistan'ın G20 başkanlığı, altyapı yatırımları ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru gibi konular ele alındı. Ayrıca güvenlik, uzay ve temiz enerji işbirliğinin devamının önemi vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile başkent Washington'da görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Jaishankar ile görüşmesinde birçok konunun ele alındığı bildirildi.
Hindistan'ın G20 başkanlığı ve altyapı yatırımlarının görüşüldüğü Washington'daki toplantıda Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak Hindistan-Orta Doğu- Avrupa Ekonomik Koridoru'na da değinildiği kaydedildi.
Toplantıda ayrıca güvenlik, uzay ve temiz enerji konularındaki işbirliğinin devam ettirilmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.