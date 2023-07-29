ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında denizaltılara karşı ortak tatbikat yaptı
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ABD'nin 42 yıl sonra Güney Kore'ye arka arkaya 2 kez nükleer denizaltı göndermesinin ardından iki ülkeden yeni bir adım geldi. ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında yer alan Jeju Adası yakınlarında denizaltılara karşı tatbikat düzenledi. Tatbikatta, Kuzey Kore'nin olası bir denizaltısına karşı arama, takip etme ve hedefi belirleme eğitimleri yapıldı.
ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında denizaltılara karşı ortak askeri tatbikat yaptı.
ABD'nin 42 yıl sonra Güney Kore'ye arka arkaya 2 kez nükleer denizaltı göndermesinin ardından iki ülkeden yeni bir adım geldi.
Yonhap ajansının haberine göre, ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında yer alan Jeju Adası yakınlarında denizaltılara karşı tatbikat düzenledi.
Tatbikata, Güney Kore'nin destroyerlerinin yanı sıra ABD'nin 42 yıl aradan sonra Güney Kore'ye gönderdiği ikinci nükleer denizaltı olan USS Annapolis de katıldı.
Tatbikatta, Kuzey Kore'nin olası bir denizaltısına karşı arama, takip etme ve hedefi belirleme eğitimleri yapıldı.
ABD'nin Los Angeles sınıfı nükleer denizaltısı USS Annapolis'in 24 Temmuz'da Jeju Adası'na ulaşmasının ardından Kuzey Kore 2 kısa menzilli nükleer balistik füze denemesi yapmıştı.
Söz konusu denizaltı ABD'nin Güney Kore'ye 1 ay içinde gönderdiği ikinci nükleer denizaltı olmuştu.
ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.
USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.