ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında denizaltılara karşı ortak tatbikat yaptı

ABD'nin 42 yıl sonra Güney Kore'ye arka arkaya 2 kez nükleer denizaltı göndermesinin ardından iki ülkeden yeni bir adım geldi. ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası açıklarında yer alan Jeju Adası yakınlarında denizaltılara karşı tatbikat düzenledi. Tatbikatta, Kuzey Kore'nin olası bir denizaltısına karşı arama, takip etme ve hedefi belirleme eğitimleri yapıldı.