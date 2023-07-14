ABD ve Endonezya, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor

ABD ve Endonezya, savunma ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD-Endonezya Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında ortak açıklama yayımladı. İkili, ekonomik işbirliğini artırma, tedarik zincirlerini güçlendirme, enerji geçişini ilerletme ve savunma alanındaki işbirliklerini geliştirmeye odaklandı. Ayrıca, Endonezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı ve ABD'nin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'ne ev sahipliği yapacak olması gibi konular da görüşüldü. Taraflar, 2024'te ABD-Endonezya ilişkilerinin 75. yıl dönümü olması vesilesiyle ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor.

NEW ABD ve Endonezya, savunma ve ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Cakarta'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ABD-Endonezya Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, bakanlar, ekonomik işbirliğini artırma, tedarik zincirlerini güçlendirme, enerji geçişini ilerletme ile denizcilik, sağlık ve savunma alanındaki işbirliklerini geliştirmeye odaklandı.

İkili ayrıca Endonezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı ve ABD'nin "Hint-Pasifik'e ASEAN Bakış Açısı"na verdiği destek ile ABD'nin Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'ne (APEC) ev sahipliği yapacak olması gibi konuları görüştü.

Myanmar ve Afganistan dahil bölgesel ve çok taraflı ortak çıkar konularını da masaya yatıran taraflar, 2024'te ABD-Endonezya ilişkilerinin 75. yıl dönümü olması vesilesiyle ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor.