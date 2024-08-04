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ABD ve diğer ülkeler, Lübnan'da savaş endişesiyle vatandaşlarını tahliye çağrısı yaptı

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Orta Doğu'da savaşın yayılabileceği endişeleri artarken ABD, İngiltere, İsveç, Fransa, Kanada ve Ürdün vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. İran'ın misilleme sözü vermesi ve Hizbullah'ın rol oynayabileceği endişesiyle İsrail'in ciddi bir karşılık vermesi bekleniyor.

Orta Doğu'da savaşın yayılabileceği endişeleri artarken ABD, vatandaşlarına "uygun herhangi bir biletle" Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de benzer uyarılar yayınladı.

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Çarşamba günü Tahran'da öldürülmesinden sorumlu tuttuğu İsrail'e karşı "şiddetli" misilleme sözü verdi. Haniye suikastından saatler önce de İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

İran'ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah'ın bu tür bir misillemede rol oynayabileceğinden ve bunun da İsrail'in ciddi bir karşılık vermesine yol açabileceğinden korkuluyor.

Hizbullah Pazar günü yerel saatle 00:25 sularında İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel kasabasına onlarca roket fırlattı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin roketleri engellediği görüldü. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD Büyükelçiliği, Cumartesi günü yaptığı açıklamada vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı. Lübnan'da kalmayı tercih edenlerin "acil durum planları yapmaları" ve "uzun bir süre boyunca yerlerinde kalmaya" hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Birçok havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldığı ve iptal ettiği, birçoğunun da biletlerinin tükendiği ancak "Lübnan'dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin halen mevcut olduğu" belirtildi.

Pentagon, İsrail'i İran ve desteklediği grupların olası saldırılarından korumaya yardımcı olmak için söyledi.

İngiltere de tahliyelere yardımcı olmak üzere bölgeye ilave askeri personel, konsolosluk personeli ve sınır gücü yetkilileri gönderdiğini açıkladı; ancak vatandaşlarını "ticari uçuşlar devam ederken" Lübnan'ı terk etmeye çağırdı.

İki İngiliz askeri gemisi bölgede bulunuyor ve Kraliyet Hava Kuvvetleri nakliye helikopterlerini hazır bekletiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy bölgedeki durumun "hızla kötüleşebileceğini" söyledi.

Gazze'de ise Hamas yönetiminin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulda en az 17 kişinin İsrail saldırısı sonucu öldüğünü söyledi.

İsrailli bakanlar, ülkenin iletişim altyapısına yönelik bir saldırı ihtimaline karşı bu hafta sonu uydu telefonlarıyla evlerine gönderildi.

'İran meşru hakkını kullanacak'

Nisan ayında İran, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu bombalamasına misilleme olarak onlarca İHA, seyir füzesi ve balistik füze ile İsrail'e hava saldırısı düzenlemişti.

Pek çok kişi İran'ın bu seferki misillemesinin de benzer şekilde olmasından korkuyor.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Kani Cuma günü AB Dış Politika Şefi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'i "cezalandırmak" için "kuşkusuz doğal ve meşru hakkını kullanacağını" söyledi.

İsrail Başbakanı Binymin Netanyahu İsraillileri "önümüzde zorlu günler var... Her taraftan tehditler duyuyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız" diye uyardı.

İsrail ve İran arasındaki gerilim, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen bir saldırıda 12 çocuk ve gencin öldürülmesiyle tırmanmıştı.

İsrail Hizbullah'ı suçladı ve "şiddetli" misilleme sözü verdi, ancak Hizbullah suçlamaları reddetti.

Günler sonra Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda ikisi çocuk dört kişi daha öldü.

Bundan saatler sonra Hamas lideri . Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenin için başkent Tahran'da bulunuyordu.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in bu cinayet nedeniyle "ağır bir cezaya" çarptırılacağını söyledi.

BBC

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