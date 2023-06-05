ABD ve Çin savaş gemileri Tayvan Boğazı'nda karşı karşıya geldi

ABD muhrip gemisi USS Chung-Hoon ve Kanada Kuvvetleri'nde hizmet veren HMCS Montreal, Tayvan Boğazı'ndan geçerken Çin savaş gemisi PLA(N) LUYANG III DDG 132'nin 'tehlikeli manevralar' yaptığı iddia edildi. O anların görüntüsü de paylaşıldı. ABD ve Çin Savunma Bakanları'nın Singapur'da bulunduğu bir günde yaşanan olay, gerilimi artırdı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), ABD muhrip gemisinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş gerçekleştirdiği sırada, Çin savaş gemisinin ABD gemisine yakın bir noktada 'tehlikeli manevralar' yaptığını duyurdu. O anların görüntüsü paylaşıldı.

USINDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, ABD muhrip gemisi USS Chung-Hoon (DDG 93) ve Kanada Kuvvetleri'nde hizmet veren HMCS Montreal (FFH 336) fırkateynin 3 Haziran'da uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sularda güneyden kuzeye doğru rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdiği belirtildi. Geçiş sırasında Çin'e ait savaş gemisi PLA(N) LUYANG III DDG 132'nin (PRC LY 132), Chung-Hoon civarında 'tehlikeli manevralar' gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, Çin gemisinin ABD gemisine yaklaşık 137 metre yaklaştığı ve ABD gemisinin de rotasını koruyarak çarpışmayı önlemek için hızını düşürdüğü belirtildi. Açıklamada, "LY 132'nin en yakın yaklaşma noktası 137 metreydi ve eylemleri uluslararası sularda güvenli geçişe ilişkin denizcilik 'Trafik Kuralları'nı ihlal ediyordu. Chung-Hoon ve Montreal'in Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD-Kanada'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılığını göstermektedir. ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçar, seyreder ve faaliyet gösterir" denildi.

Birkaç gün önce de Çin ve ABD arasında uçak gerilimi yaşanmıştı. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınlamıştı.