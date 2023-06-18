ABD ve Çin Dışişleri Bakanları arasındaki görüşme samimi ve yapıcı geçti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiği açıklandı. Görüşmede ABD ve Çin arasında ortak ulusötesi konularda işbirliği ve endişe verici konular ele alındı. Tayvan sorunu da görüşmede ele alınan konular arasındaydı. Blinken, Qin'i ABD'ye davet etti ve Qin de söz konusu daveti kabul etti. Bakanların farklılıkları etkin bir şekilde yönetme, diyaloğu, temasları ve işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Qin Qang arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Qin arasındaki görüşmenin samimi, somut ve yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, "Bakan, yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurguladı" dedi.

Bakan Blinken'ın görüşmede ABD ve Çin arasında ortak ulusötesi konularda işbirliğini ve endişe verici bir dizi konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Matthew, "Bakan, ABD'nin her zaman Amerikan halkının çıkarlarını ve değerlerini savunacağını, müttefikleri ve ortaklarıyla özgür, açık ve uluslararası kurallara dayalı düzeni koruyan bir dünya vizyonumuzu ilerletmek için çalışacağını açıkça belirtti" dedi.

Blinken, Qin'i ABD'ye davet etti

Blinken ve Qin'in görüşmede ABD ve Çin halkları arasındaki alışverişi kolaylaştırmanın önemine dikkat çektiğini belirten Matthew, Blinken'ın Qin'i görüşmelere devam etmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a ziyaret ettiğini açıklayarak, Qin'in söz konusu daveti kabul ettiğini aktardı.

Çin'de temaslarına yarın devam edecek olan Bliken'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması bekleniyor.

"Tayvan sorunu temel çıkarlarımızın özünü oluşturuyor"

Çin Dışişleri Bakanı Qin ise, görüşmede, Pekin'in Tayvan meselesi başta olmak üzere temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine dair hususlardaki tutumunu yinelerken, "net taleplerde bulunduğu" aktardı. Qin, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının özünü oluşturmaktadır. Bu, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğu gibi, en belirgin risktir. ABD'yi Tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak, Çin ile ABD arasındaki direkt uçuşların artırılmasının görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.

Bakanların ayrıca, farklılıkları etkin bir şekilde yönetme, diyaloğu, temasları ve işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldığı aktarıldı. Çin basınında yer alan haberlerde, iki tarafın "önemli uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunduğu" da ifade edildi.

ABD'den 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e ilk ziyaret

Blinken'ın ziyareti 5 yıl aradan sonra ABD tarafından Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e yapılan ilk ziyaret olurken, söz konusu ziyaretin geçtiğimiz şubat ayında yapılması planlanmış fakat ABD hava sahasında Çin'e ait olduğu tespit edilen bir casus balonun vurulması sonrası ertelenmişti.

Öte yandan ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği son diplomatik ziyaret 2018 yılında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılmıştı. - WASHINGTON