ABD ve Çin de Katıldı: Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı

Endonezya'da ABD ve Çin'in katılımıyla düzenlenen dört günlük çok uluslu deniz tatbikatı başladı. Endonezyalı yetkililer, Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Komodo (MNEK) 2023'e 36 ülkenin donanmasının katıldığını bildirdi. Tatbikatların temasının 'Toparlanmak ve daha güçlü olmak için işbirliği' olduğu belirtildi.

Endonezya'da ABD ve Çin'in katılımıyla düzenlenen dört günlük çok uluslu deniz tatbikatı başladı.

Endonezyalı yetkililer, Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Komodo (MNEK) 2023'e 36 ülkenin donanmasının katıldığını bildirdi.

Makassar'da gerçekleştirilen tatbikatların temasının "Toparlanmak ve daha güçlü olmak için işbirliği" olduğu belirtildi.

Endonezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, "Bu dostane faaliyetin Makassar şehrinde düzenleniyor olması bir onurdur." dedi.

Tatbikatta bulunan personel, buz kırma, uluslararası filo incelemesi, insani ve tıbbi eğitim ve uluslararası deniz güvenliği sempozyumlarının yanı sıra eğlence faaliyetlerine de katılacak.

MNEK 2023'ün katılımcı ülkeleri arasında ABD, Avustralya, Brezilya, Brunei, Bangladeş, Kamboçya, Kanada, Çin, Şili, Fiji, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kenya, Güney Kore, Malezya, Myanmar, Yeni Zelanda ve Hollanda yer alıyor.