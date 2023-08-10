ABD ve Cezayir Dışişleri Bakanları İlişkileri ve Ortak Çabaları Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ABD-Cezayir ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki ortak çabalarını ele aldı. Görüşmede, Ukrayna'da barış sağlanması ve Sahel bölgesindeki istikrar çabaları da konuşuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, ABD-Cezayir ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki ortak çabalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Attaf, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uygun şekilde barış sağlanmasının önemi yeniden vurgulandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve Sahel bölgesindeki istikrar çabalarının konuşulduğu görüşmede iki bakan, bölgedeki soruna siyasi çözüm sağlamaya çalışan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya olan desteklerini dile getirdi.

Cezayir'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2024-2025 döneminde geçici üye olarak seçilmesinden dolayı Attaf'a tebriklerini sunan Blinken, ABD'nin, konseydeki tüm konularda işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunmasının önemine dikkati çekti.