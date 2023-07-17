ABD ve Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi Devam Ediyor

ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde, Avrupa'da özellikle İtalya'nın güneyinde hava sıcaklığının tehlikeli seviyede olması bekleniyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, 'ABD'nin batı ve güneyinde bazı bölgelerinde tehlikeli sıcak hava dalgası bekleniyor' denildi. Kaliforniya eyaletinin güneydoğusu, Nevada eyaletinin güneyi ve Arizona eyaletinin batısında ise 'kırmızı bayrak uyarısı' verildi. İtalya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 16 kentte üçüncü seviye kırmızı alarm ilan etmişti. İtalya Meteoroloji Servisi, 17-23 Temmuz tarihleri arasında ülkenin kuzeyinde sıcaklığın düşüşe geçmeye başlayacağını ancak Sicilya adasında tehlikenin sürdüğünü bildirdi. Sicilya adasında hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.