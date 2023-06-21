ABD ve AB, Ukrayna'ya destek ve yaptırımlar konusunda işbirliği kararı aldı

ABD ve AB, Ukrayna'ya destek, Rusya'ya yaptırımlar, küresel terör, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, aşırılık ve zararlı dijital teknolojilerle mücadele konularında işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD; Ukrayna'ya destek, Rusya'ya yaptırımlar, küresel terör, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, aşırılık ve zararlı dijital teknolojilerle mücadele konularında işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

AB Dönem Başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de, AB-ABD Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısı yapıldı.

Toplantıya AB'yi temsilen AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, ABD'yi temsilen İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve ABD Başsavcısı Merrick Garland katıldı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamaya göre, iki taraf ateşli silah kaçakçılığını, insan kaçakçılığını ve kritik altyapı korumasını önlemek için ortak kapasiteleri güçlendirme kararı aldı.

Ukrayna ile işbirliği ve ayrıca bilgi alışverişi konusunda kolluk kuvvetleri işbirliği dahil olmak üzere savaştan kaynaklanan güvenlik tehditlerini ele alma konusundaki kararlılıklarını yineleyen taraflar, dış aktörlerin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri karşısında Moldova'nın güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Taraflar, Rusya'ya yönelik yaptırımların tam uygulanması konusundaki yakın işbirliğini sürdürme niyetlerini ve bu amaçla G7 ülkeleri de dahil olmak üzere diğer uluslararası ortaklarla işbirliği yapmanın önemini yineledi.

ABD'nin Rus oligarklara ait el koyduğu ilk fon transferini memnuniyetle karşılayan taraflar, Rusya'nın savaş suçları için tam hesap verebilirliği sağlama konusundaki kesin taahhütlerinin altını çizdi.

Taraflar nefret, ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklı şiddet içeren aşırılığın yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirirken kokain ve sentetik uyuşturucuların yasa dışı üretimi ve kaçakçılığına karışan sınır ötesi organize suç ağlarına karşı işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Taraflar, yeni ve gelişmekte olan çevrim içi teknolojilerle ilişkili yararları ve riskleri ele alarak siber güvenlik ve iletişim gizliliğini koruma, suçu etkili bir şekilde önleme, tespit etme, soruşturma ve kovuşturma konusunun önemine işaret etti.

ABD ve AB, terörle mücadelede etkin bilgi paylaşımının önemini teyit etti.

Gelecek toplantının yılın ikinci yarısında ABD'nin başkenti Washington'da yapılacağı duyuruldu.