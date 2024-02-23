ABD ve AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi

ABD, Ukrayna’yı işgali ve muhalif Aleksey Navalni’nin hapishanedeki ölümü nedeniyle Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım getirdi. Avrupa Birliği (AB) de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırımlar açıkladı. Moskova bu karara daha fazla AB yetkilisinin Rusya'ya girişini yasaklayarak karşılık verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımların Navalni’nin hapsedilmesiyle ve Rusya'nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşla bağlantılı kişileri hedef aldığını söyledi.

100'e yakın firma veya kişiye ihracat kısıtlaması getirilecek. ABD Hazine Bakanlığı bunun, savaşın başlangıcından beri tek seferde en fazla yaptırım öngören paket olduğunu duyurdu.

AB de, Rusya'nın silah tedarikine yardım etmekle veya Ukraynalı çocukların kaçırılmasına karışmakla suçlanan yaklaşık 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırımlar açıkladı. Moskova Ukraynalı çocukların kaçırıldığı suçlamasını reddediyor.

Yaptırım getirilenler arasında, Kuzey Kore savunma bakanı da dahil olmak üzere, Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya nakliyesinde yer alan 10 Rus şirketi ve kişi de yer alıyor.

Buna yanıt olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya girişi yasaklanan AB yetkilileri ve politikacıların listesini genişlettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Avrupa Birliği, tek taraflı aldığı kısıtlayıcı tedbirlerle, Rusya üzerinde baskı kurmaya yönelik sonuçsuz kalan girişimlerini sürdürüyor" denildi.

AB, savaşın başlamasından bu yana 2.000'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldı.

Yaptırımların Rusya ekonomisi üzerinde ne gibi etkiler doğuracağı belirsiz.

Biden yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dışarıdaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı nedeniyle” daha ağır bir bedel ödemesini "sağlayacağını" söyledi.

Yeni yaptırımlar, Navalni’nin tutulduğu hapishanede aniden ölmesinden bir hafta sonra açıklandı. Biden, bu ölümden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu ve suçlu olduğunun "şüphe götürmediğini” söyledi.

Yaptırımlar aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümünün hemen öncesine de rastlıyor.

Biden açıklamasında, "İki yıl önce Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştı. Putin ölümünün ve yıkımının bedelini ödemezse, bunları yapmaya devam edecek" dedi.

ABD ve müttefikleri, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'ya karşı, mali varlıkların bloke edilmesi, yüksek teknoloji ihracatının kısıtlanması ve Rusya'nın petrol ihracatına fiyat sınırlaması getirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem uyguladı.

Ancak Ukrayna için kritik önem taşıyan askeri destek ABD Kongre’sinde takılırken, Rusya yakın zamanda savaş alanında önemli kazanımlar elde etti.