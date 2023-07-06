ABD ve AB Artık Dünyayı Yönetemiyor

Brezilya'daki UFPEL Üniversitesi'nden Charles Pennaforte, dünyanın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yönetilemeyeceği yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Pennaforte, jeopolitik ve ekonomik ortamın artık 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrasında devralınan dünyayla aynı olmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna çatışmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan uzman, ABD ve AB'nin diğer ülkeleri Moskova'ya karşı yaptırımlar uygulama stratejisindeki etkisinin düşük olduğunu ifade etti. ABD'nin küresel meşruiyetten yoksun politikalarının da ortaya çıktığını belirten Pennaforte, ABD ve Avrupa'nın jeopolitik ve ekonomik anlamda gerilediğini söyledi.

BRÜKSEL, 6 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'daki UFPEL Üniversitesi'nden Charles Pennaforte, dünyanın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yönetilemeyeceği yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Üniversitenin Jeopolitik, Uluslararası İlişkiler ve Sistem Karşıtı Hareketler Laboratuvarı (LAbgrima) direktörü olan Pennaforte, Salı günü Modern Diplomacy adlı internet sitesinde yayımlanan bir makalede söz konusu ifadeleri kullandı.

Pennaforte, günümüzde jeopolitik ve ekonomik ortamın artık 2. Dünya Savaşı ve hatta Soğuk Savaş sonrasında devralınan dünyayla aynı olmadığını dile getirdi.

"21. yüzyılın ABD ve Avrupa tarafından belirlenmeye devam edeceği düşüncesi artık tamamen anlamını yitirdi" diyen uzman, ortaya çıkmakta olan bu yeni jeopolitik güç döngüsünde Rusya-Ukrayna çatışmasının "önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini" belirtti.

Uzmana göre bu çatışma, ABD ve AB'nin diğer ülkeleri Moskova'ya karşı yaptırımlar uygulama stratejisini izlemeye sevk etme konusundaki etkisinin düşüklüğünü ortaya koydu. Pennaforte, Washington'ın diğer bazı alanlardaki politikalarının da küresel meşruiyetten yoksun olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Pennaforte, "Soğuk Savaş'taki hareket tarzını aynı şekilde sürdürmek, yani müttefik bulmak için sistematik olarak 'komünist düşmanlar' yaratmak ve dış politikada kavgacı bir söylemi sürdürmek, nihai sonucu değiştirmeyecek ciddi bir hatadır. Söz konusu nihai sonuç ise baskın güç olan ABD'nin ve önde gelen bir jeopolitik bölge olan Avrupa'nın jeopolitik ve ekonomik anlamda gerilemesidir" şeklinde konuştu.

Uzman, buna karşın ABD'nin dayattığı ve AB'nin körü körüne takip ettiği yolun blok için çok daha fazla soruna yol açacağını AB'nin henüz idrak edemediğini kaydetti.