ABD vatandaşı Filistinlilere Ben Gurion Havalimanı üzerinden Batı Şeria'ya giriş izni

ABD vatandaşı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya 20 Temmuz'dan sonra Ben Gurion Havalimanı yoluyla giriş yapabileceği belirtildi. İsrail'e ABD'den vize muafiyeti sağlanması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde ABD vatandaşı Filistinlilerin Ben Gurion Havalimanı'nı kullanabileceği kaydedildi. ABD vatandaşı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 20 Temmuz'dan itibaren giriş yapabileceği bilgisine yer verildi.

ABD vatandaşı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya 20 Temmuz'dan sonra Ben Gurion Havalimanı yoluyla giriş yapabileceği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'e ABD'den vize muafiyeti sağlanması konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde ABD vatandaşı Filistinlilerin Ben Gurion Havalimanı'nı kullanabileceği kaydedildi.

Haberde, ABD vatandaşı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 20 Temmuz'dan itibaren giriş yapabileceği bilgisine yer verildi.

ABD vatandaşı Filistinlilere yönelik bu gelişmenin ABD'nin ekim veya kasım aylarında İsrail için uygulamaya başlayacağı vize muafiyeti programı için ön koşul olduğu aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi daha önce İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "İsrail, ABD'nin vize muafiyet programına kabul edilme koşullarını hala karşılamıyor. ABD vatandaşı Filistinlilerin topraklarına (Batı Şeria ve Gazze) serbestçe girebilmelerine, hareket etmelerine izin vermeli." demişti.

İsrail, farklı ülkelerin vatandaşlığına geçen Filistinlilerin Batı Şeria'ya geçişlerine sadece Ürdün sınırındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı (Allenby) üzerinden izin veriyordu.