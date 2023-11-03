ABD vatandaşı Filistin kökenli kadın, İsrail bombardımanı altında mahsur kaldığı için hükümete dava açtı

Gazze'yi ziyaret eden 81 yaşındaki ABD vatandaşı Filistin kökenli kadın, İsrail bombardımanı altında mahsur kaldığı gerekçesiyle ABD hükümetine dava açtı. Dava, müvekkilinin ve diğer mahsur kalan Amerikan vatandaşlarının tahliye edilmesini talep etmek amacıyla açıldı.

NEW Gazze'yi ziyaret ettiği sırada İsrail bombardımanı altında mahsur kalan ABD vatandaşı Filistin kökenli 81 yaşındaki kadın, savaş bölgesinden tahliye işlemini gerçekleştirmediği gerekçesiyle ABD'de Başkan Joe Biden hükümetine, avukatı aracılığıyla dava açtı.

San Francisco'daki Federal Mahkemesine açılan davanın ardından kadının avukatı Ghassan Shamieh, mahkeme binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Shamieh, güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamadığı 81 yaşındaki müvekkilinin, Gazze'yi ziyaret ettiği sırada diğer yüzlerce Filistinli Amerikan vatandaşı gibi İsrail saldırıları altında mahsur kaldığını belirtti.

Davanın, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına karşı, müvekkilini ve Gazze'de mahsur kalan tüm Amerikan vatandaşlarının eve geri getirilmesi amacıyla açıldığını kaydeden Shamieh, "ABD hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki her bir Amerikan vatandaşını derhal ve güvenli bir şekilde tahliye etmesini talep etmek için buradayız." dedi.

Shamieh, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, Filistinli Amerikalıları kuşatma altındaki Gazze'den tahliye etmeyerek ABD Anayasası'nda Beşinci Değişiklik kapsamındaki vatandaşların "eşit korunma hakkını" ihlal ettiklerini dile getirdi.

Müşteki kadının torunu Sayed Bseiso da basın toplantısında, California'nın Daly City şehrinde yaşayan ve 30 yıl sonra ilk kez doğduğu evi ziyaret için Gazze'ye giden büyükannesinin İsrail saldırıları altında mahsur kaldığına ve sağlık durumunun da iyi olmadığına dikkat çekti

Bseiso, ABD hükumetinin ABD vatandaşlığına rağmen "kendi aile üyelerinden birini zor durumda bırakmasından" hayal kırıklığına uğradıklarını vurgulayarak "Ona ulaşacak kadar şanslı olduğumuzda, tahliye edildiğinde kendisi için çok geç olacağından korktuğunu anlatıyor." diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibarıyla en az 79 Amerikalının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tahliye edildiğini, hala Gazze'de olduğu tahmin edilen yaklaşık 400 ABD vatandaşının ise bölgeden çıkarılmasının ne kadar süreceğinin bilinmediğini kaydetmişti.