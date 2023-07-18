ABD Vatandaşı Askerden Arındırılmış Bölge'den Kuzey Kore'ye Giriş Yaptı

Birleşmiş Milletler Komutanlığı, bir ABD vatandaşının Askerden Arındırılmış Bölge'den geçerek Kuzey Kore'ye giriş yaptığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Komutanlığı, bir ABD vatandaşının Askerden Arındırılmış Bölge'den geçerek Kuzey Kore'ye giriş yaptığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD vatandaşı, yetkisi olmadığı halde Askerden Arındırılmış Bölge'ye geçerek Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) girmiştir. Söz konusu kişinin şu anda Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inanıyoruz ve bu olayı çözmek için Kore Halk Ordusundaki muhataplarımızla birlikte çalışıyoruz" denildi.