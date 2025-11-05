ABD, Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan Tekneye Saldırı Düzenledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğünü kaydeden Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini belirtti.

Hegseth, aldıkları istihbaratın, tekneyle yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığını aktardı. Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini savunan Hegseth, "Vatandaşlarımızı zehirlemek için Amerika'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapma niyetinde olan her gemiyi bulup yok edeceğiz. Vatanımızı korumak en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.