ABD, UNESCO'dan Tekrar Ayrılıyor

BEYAZ Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin UNESCO'dan gelecek yıl sonunda tekrar ayrılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) çekilme kararı aldığını açıkladı. Kararın, UNESCO'nun ' İsrail karşıtı ön yargılar' sergilediği gerekçesiyle alındığı bildirildi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ABD'nin çekilme kararından üzüntü duyduğunu, ancak bu kararın beklenen bir gelişme olduğunu ve kurumun buna hazırlıklı olduğunu belirterek, İsrail karşıtı ön yargı suçlamalarını reddetti.

Çekilme kararının, Aralık 2026 sonunda resmi olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi. Bu karar, ABD'nin UNESCO'dan 3'üncü, Trump yönetimi döneminde ise 2'inci ayrılışı olacak. ABD, en son 2023'te Biden yönetimi altında UNESCO'ya yeniden katılmıştı.