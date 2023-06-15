ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Japonya ve Güney Koreli Mevkidaşlarıyla Görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü. Sullivan, Tokyo ve Seul arasındaki bağların güçlenmesi için atılan adımları överek, üç ülke arasındaki ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkati çekti.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ve Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Cho Tae-yong ile bir araya geldi.

Sullivan, Tokyo ve Seul arasındaki bağların güçlenmesi için atılan adımları överek, üç ülke arasındaki ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkati çekti.

Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki koordinasyon fırsatlarını masaya yatıran taraflar, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın önemini vurguladı.

Ekonomik güvenliğin yanı sıra yeni gelişen kritik teknolojiler, enerji güvenliği gibi konuları da ele alan ulusal güvenlik danışmanları, gelecek aylarda ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi beklenen üçlü liderler zirvesini dört gözle beklediklerini belirtti.