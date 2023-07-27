ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman dahil üst düzey Suudi yetkililerle bölgesel ve ikili meseleleri görüştü. Sullivan, dünyayla bağlantılı daha barışçıl, güvenli, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi için ortak bir vizyon geliştirmeye yönelik girişimler dahil, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman dahil üst düzey Suudi yetkililerle bölgesel ve ikili meseleleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın yanı sıra üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek üzere Cidde'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sullivan'ın, bin Selman ve Suudi yetkililerle "dünyayla bağlantılı daha barışçıl, güvenli, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi için ortak bir vizyon geliştirmeye yönelik girişimler" dahil, ikili ve bölgesel meseleleri görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede, Yemen'de devam eden ateşkesin ardından yaşanan gelişmelerin de gündeme geldiği ifade edilen açıklamada, Sullivan'ın, savaşı sona erdirmek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde devam eden çabaları da memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, görüşülen konularda düzenli olarak istişarelerde bulunma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.