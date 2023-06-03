ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hindistan'daki tren kazası için taziye mesajı yayımladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulliva, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de söz konusu tren kazası için taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini belirtti. Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sulliva, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Sullivan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Hindistan'daki tren kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Doğu Hindistan'da meydana gelen ölümcül tren kazası haberi bizi derinden üzdü. Kalbimiz bu trajik olayda sevdiklerini kaybedenler ve yaralanan çok sayıda insanla birlikte." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de söz konusu tren kazası için taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini belirtti.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, dün, Hindistan'ın Odisha kentinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, kurbanların ailelerinin yanı sıra Hindistan halkı ve hükümetine derin taziyelerini sunduğu ve yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada, 288 kişi ölmüş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.