ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bazı bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İkili tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bazı bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sullivan'ın, BAE'nin COP18 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmasını ve temiz enerji teknolojileri konusunda küresel lider olma taahhüdünü sürdürmesini memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Sullivan'ın, ABD'nin BAE ve diğer ortaklarına yönelik tehditleri caydırma taahhüdünü teyit ettiği aktarılan açıklamada, bölgedeki çatışma ve gerilimi azaltmak için ABD'nin diplomatik olarak çalıştığını aktardığı ifade edildi.

Görüşmede Al Nahyan'ın da ABD ve BAE arasındaki güçlü güvenlik ve savunma ortaklığına övgüde bulunduğu vurgulandı.

İki mevkidaşın, daha entegre, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi inşa etmeye yönelik ortak hedefleri tartıştığı aktarıldı.